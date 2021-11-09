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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط أديس أبابا بات قريبا.. بريطانيا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا فورا

ابي احمد
ابي احمد

دعت الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، رعاياها بسرعة مغادرة إثيوبيا علي خلفية اشتعال الصراع المسلح في البلاد، واقتراب قوات تيجراي وجيش تحرير أورومو من اقتحام العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكندية، سحب عائلات موظفي السفارة الكندية والموظفين غير الأساسيين من إثيوبيا.

وأصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه: "الوضع في إثيوبيا يتطور ويتدهور بسرعة.. تعتبر سلامة الكنديين من أهم أولوياتنا، ونتيجة لذلك، تم اتخاذ القرار بسحب جميع أفراد عائلات موظفي السفارة وكذلك الموظفين الكنديين غير الأساسيين من إثيوبيا".

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وأضاف البيان: "نشجع جميع الكنديين في إثيوبيا على التحقق من نصائح وإرشادات السفر الخاصة بنا كثيرا، والتسجيل في سجل الكنديين في الخارج".

وأكدت الخارجية أن السفارة الكندية في أديس أبابا مفتوحة، والموظفين القنصليين على استعداد لمساعدة الكنديين الذين يحتاجون لمساعدة طارئة.

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