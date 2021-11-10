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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تواصل تطعيم طلابها الأقل من 18عاما بلقاح فايزر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


ناشدت الدكتورة يمني صفوت وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ١٨عاما التوجه إلى أكاديمية القلب بمستشفي الدمرداش بداية من الساعة ٢ظ حتي ٨م اعتبارا من امس وحتي الخميس المقبل لتلقي لقاح فايزر .
 
على جانب أخر نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم الطلاب المكفوفين، حيث شهدت مكتبة رفيق الدرب بالكلية مراسم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين المكفوفين بالكلية.
 
أقيمت الاحتفالية تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وبحضور د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.محمد الصغير، رئيس مجلس قسم اللغة الاسبانية، د. يمنى عزمى، أستاذ اللغة الإسبانية ورئيس اللجنة الثقافية بالكلية، ناهد حمودة، مدير عام الكلية، وخضرة غيط، مدير مكتبة رفيق الدرب.
 
و أكدت  د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الكلية تولي إهتمامًا خاصًا بذوى القدرات الخاصة، وتأتى تلك الخطوة بالتماشي مع توجهات الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠ لتمكين ذوى القدرات الخاصة في المجتمع المصري، مشيدة بوجود معيدين بالكلية من المكفوفين، والذين أثبتوا جدارتهم، وتفوقهم.

جامعة عين شمس الدراسات العليا السن عين شمس محمود المتيني الدراسات العليا والبحوث لقاح فايز مستشفى الدمرداش

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