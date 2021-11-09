التفاصيل الكاملة لمنع حسن شاكوش من الغناء في مصر

قال مدير أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، إن التظلم المقدم لنقابة المهن الموسيقية على قرار المنع من الغناء لم يتم البت فيه حتى الآن.

وأضاف مدير أعمال حسن شاكوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنهم تقدموا بالتظلم لنقابة المهن الموسيقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، ولم يتم البت فيه حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنهم يسعون لحل الأزمة بالطرق الودية.

إيقاف حسن شاكوش

من جهة أخرى، قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إن قرار إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه وغير مطروح للنقاش فقصته انتهت.

وأضاف علاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حسن شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهل وعدم تسليط الضوء أو متابعة مؤديي المهرجانات.

وتابع المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إنهم بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام إلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

هاني شاكر يرد

صرح نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر بانتهاء مسيرة مطرب المهرجان حسن شاكوش نهائيا إثر الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقال الفنان هانى شاكر من خلال برنامج ET بالعربى :" بناقص حسن شاكوش الوسط الفني لا يحتاج لهذه النوعية العجيبة التي نراها فى الفن الفترة الأخيرة ".

وتابع هانى شاكر :" المثل اللى قاله حسن شاكوش مثل حقيقى لكن لا يقال على المسرح وسط الجماهير وحسن قصد الإهانة وده غير مقبول ".

رد حسن شاكوش

وقال حسن شاكوش مغني المهرجانات، إنني لآخر لحظة أحترم قرار نقابة الموسيقيين، مؤكدا أن الفن الذي أقدمه هو عملي الوحيد ولا أعمل أي شيء آخر.

وأضاف حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المشكلة الوحيدة التي تمت كانت بيني وبين رضا البحراوي، ولكن على الرغم من ذلك أؤدي حفلات خارج مصر.

ملتزم حتى الآن بالحفلات التي أقدمها خارج مصر

وتابع حسن شاكوش، إنني ملتزم حتى الآن بالحفلات التي أقدمها خارج مصر، وأركز عليها، مؤكدا أنني أحاول الاتصال بأكثر من قيادة داخل نقابة الموسيقيين، ولكن ليس لديهم المعلومات الكافية عن أي قرار يتم اتخاذه.

واختتم مغني المهرجانات حسن شاكوش حديثه: أنا عايز أرجع أشتغل في بلدي، ومينفعش أقدم أغاني خارج مصر وأن موقوف جوه البلد.