بطفرة غريبة.. ميلاد عجل بـ رأسين و6 أرجل

شهدت الفترة الأخيرة ميلاد مخلوقات عجيبة بـ طفرات جينية غريبة، فقد وُلد قبل أيام قليلة عجل متحور بـ رأسين وستة أرجل وذيلين في تركيا.

فقد ولد المخلوق الغريب ميتا في حي البهشاراسي الريفي في منطقة السينما، حيث اكتشف المزارع "إردم جليك" 38 عامًا، العجل عندما لاحظ أن إحدى بقراته كانت تواجه صعوبة في الولادة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

اتصل المزارع بالطبيب البيطري حسين عينور الذي ذهب لمساعدة الفني سليم كوكجن في الولادة، لكن الرجال الثلاثة أصيبوا بالصدمة عندما خرج المخلوق المتحور ميتًا.

وُلد العجل برأسين وأربع أرجل أمامية ورجلين خلفيتين وذيلين وعمود فقري مزدوج، على الرغم من أن "إردم" يعتقد أن واحدًا على الأقل من الحيوانات الملتصقة كان على قيد الحياة بعد الولادة ولكن بعد قليل مات كلاهما.

تم نقل الجثة إلى كلية الطب البيطري بجامعة عدنان مندريس في منطقة إيفيلر بالمقاطعة نفسها لإجراء التشريح، ويعتقد الخبراء أن العجول قد ولدت ميتة نتيجة لخلل وراثي نادر.

يأملون أن تسمح لهم أبحاثهم بإبلاغ صاحب الأبقار بأي مشاكل مع قطيعه قد يحتاج إلى الاهتمام بها.

