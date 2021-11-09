سنة حلوة ياجميل .. جمهور "الموسيقى العربية" يحتفل بعيد ميلاد عمر خيرت

بدأ الموسيقار الكبير عمر خيرت الفقرة الثانية من حفله المقام على مسرح النافورة في الليلة التاسعة من فعاليات مهرحان الموسيقى العربية.

احتفل جمهور الموسيقى العربية بعيد ميلاد الموسيقار عمر خيرت في نهاية حفله ووقف الجميع وغنوا له سنة حلوة ياجميل".

واستجاب عمر خيرت لطلب الجمهور بإعادة عزفه لموسيقى الخواجة عبد القادر مرة اخرى.

وحرص عمر على توجيه الشكر لكل من وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس الاوبرا الدكتور مجدي صبري وجيهان مرسي المسؤولة عن المهرجان، ورحب بكل الوطن العربي الموجود والمشارك بمهرجان الموسيقى ووجه تحية للقوات المسلحة وقوات الشرطة".



قدم عمر خيرت مجموعة من أشهر إبداعاته منها ١٠٠ سنة سينما ، عارفة، فيها حاجة حلوة ، البخيل وأنا ، خللى بالك من عقلك، فاطمة ، الحنش، قضية عم أحمد ، ضمير أبلة حكمت وغيرها.

وكان قد تغنى فى السابعة مساء على المسرح الخارجي كورال أطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعمال زمن الفن الجميل .

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة ثم تم تكريم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

تلا ذلك الحفل الفنى الذى حمل عنوان لمسة وفاء وشارك خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيقظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دائما ، ولكن شيء ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة ، يا أمة العرب أداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله أداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح أداء احمد إبراهيم ، بالإضافة الي مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر