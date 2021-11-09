عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سنة حلوة ياجميل .. جمهور "الموسيقى العربية" يحتفل بعيد ميلاد عمر خيرت

صدى البلد

بدأ الموسيقار الكبير عمر خيرت الفقرة الثانية من حفله المقام على مسرح النافورة في الليلة التاسعة من فعاليات مهرحان الموسيقى العربية.

احتفل جمهور الموسيقى العربية بعيد ميلاد الموسيقار عمر خيرت في نهاية حفله ووقف الجميع وغنوا له سنة حلوة ياجميل".

واستجاب عمر خيرت لطلب الجمهور بإعادة عزفه لموسيقى الخواجة عبد القادر مرة اخرى.

وحرص عمر على توجيه الشكر لكل من وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس الاوبرا الدكتور مجدي صبري وجيهان مرسي المسؤولة عن المهرجان، ورحب بكل الوطن العربي الموجود والمشارك بمهرجان الموسيقى ووجه تحية للقوات المسلحة وقوات الشرطة".


قدم عمر خيرت  مجموعة من أشهر إبداعاته منها ١٠٠ سنة سينما ، عارفة، فيها حاجة حلوة ، البخيل وأنا ، خللى بالك من عقلك، فاطمة ، الحنش، قضية عم أحمد ، ضمير أبلة حكمت وغيرها.  

وكان قد تغنى فى السابعة مساء على المسرح الخارجي  كورال أطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعمال زمن الفن الجميل .

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة ثم تم تكريم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

 

تلا ذلك الحفل الفنى الذى حمل عنوان لمسة وفاء وشارك خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيقظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دائما ، ولكن شيء ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة ، يا أمة العرب أداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله أداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح أداء احمد إبراهيم ، بالإضافة الي مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر

عمر خيرت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الدكتور مجدى صابر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدكتور محمد عمران الموسيقار عمر خيرت الموسيقى العربية

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات..موهبة مصرية برقم قياسي جديد..أم تفاجئ بتبديل طفلتها أثناء عملية تلقيح صناعي..وأول امرأة صينية تستكمل رحلتها خارج الكوكب

قبل الذهاب للجحيم ..ترامب: مستعد للتحدث مع بايدن للمرة الأولى لمساعدة أمريكا

محامي شيكابالا: مجاهد لا يعترف بمركز التسوية.. والعتال نال حكما تاريخيا

إشادة بدور مصر الإقليمي.. شكري يلتقي نائبة بالكونجرس الأمريكي لبحث سبل التعاون

إقتصادية النواب: فرص عمل واعدة قريبا بعد تحسين ملف الاستثمار

محامي العتال يكشف عن أحقيته في الترشح لانتخابات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

نهاية مأساوية لعروس الدقهلية.. قررت الانتحار بعد 3 أيام من الزواج

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

مآساة بدور .. عجبته فاتجوزها بمأذون وشهود مزورين

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

نهال عنبر تكشف السبب الحقيقي لوفاة جوكر التمثيل أحمد خليل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ