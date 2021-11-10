شبانة : تكلفة معسكر شوقي غريب تربك الجبلاية

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc"، تكلفة معسكر المنتخب الأولمبي الجاري الآن.

وقال “شبانة” في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس": أن تكلفة معسكر المنتخب الأولمبي أربكت حسابات اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد عدم رد وزارة الشباب والرياضة على اعتماد عقد شوقي غريب.



وتابع “شبانة”: بعد رفض وزارة الرياضة تحمل تكلفة المعسكر، قرر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية بالاتحاد، تحمل تكلفة المعسكر لحين الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة على اعتماد العقد ومصروفات المعسكر، التي ستصل إلى مليون جنيه، موزعة على حجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة.