بإنشاء أكبر مصنع في العالم | مصر تعيد الغزل والنسيج من الاندثار إلى الريادة

أكد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج، وفقًا للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية عند نحو 7 مليارات جنيه (446.7 مليون دولار)، وذلك تمهيداً لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان، أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

شركات المقاولات المنفذة

والتقى الوزير مع شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج التابعة لـ 8 شركات كبرى ناتجة عن دمج 23 شركة للغزل والنسيج، وذلك بحضور قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج والاستشاري الهندسي للإنشاءات.

وشمل العرض الموقف الحالي لأعمال الإنشاء والتطوير للمصانع في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 62.5 ألف متر وتنفذه شركة جاما للإنشاءات.

وأفادت الوزارة بأنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في بداية النصف الثاني من عام 2022، وبقيمة تعاقدية عند 780 مليون جنيه.

وتضمن العرض موقف تطوير مصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه تنفذه الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022.

وبالنسبة لتطوير مصنع غزل 6، الذي تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، فيتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.

مجموعة المصانع الجديدة

وتتولى أوراسكوم للإنشاءات تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة إجمالية 101.9 ألف متر، تتولى أعمالها الإنشائية شركة بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.

وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والذي يضم 6 مصانع هي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على مساحة نحو 175 ألف متر، فتتولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تنفيذ الأعمال الإنشائية فيه بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وتضمن العرض أيضًا الموقف التنفيذي للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، حيث سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية بنحو 103 آلاف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتنفذه شركة أوراسكوم للإنشاءات.

يشار إلى أن مشروع التطوير يشمل أيضًا شركات (حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم - طنطا)، حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات ويجري حاليًا الطرح والترسية على شركات المقاولات.

افتتاح أكبر مصنع للغزل نصر لمصر كلها

وفي هذا الصدد، قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، إن افتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم في المحلة، سيكون خلال النصف الثاني من العام المقبل، وسيعد نصرا لمصر كلها، مشيرا إلى أن الشركة القائمة حاليا تحتوي على 30 مصنع وتنتج وتصدر للخارج.

وأضاف مصطفى، خلال تصريحات إعلامية للتليفزيون المصري، أنه كان يوجد منطقة خالية تماما، تم تأسيس المصانع الجديدة فيها، ومن ضمنهم أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بمساحة 162500 متر مربع، ويحتوي على 182 ألف مردم غزل لإنتاج 30 طن غزل في اليوم، كما أنه يوجد مصنعين آخرين ملاصقين له، تم تعديلهما وتطويرهما حتى تتماشى الماكينات الجديدة معهما.

وأوضح أن هناك مصنع نسيج وصباغة وتجهيز على أعلى مستوى، بمساحة 102 ألف متر مربع، بجانب أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الجديدة تعادل طاقة المحلة حاليا، وسيتم افتتاحها في النصف الثاني من العام المقبل، ما يؤدي إلى مضاعفة إنتاج مدينة المحلة، مؤكدا أن هناك خطة لإعادة هيكلة الموارد البشرية، وتم تدريب 180 فني لتدريب العمال، وسيتم انتقاء العمالة التي تصلح للمصانع الجديدة، وفق اختبارات محددة، كما سيتم طلب عمالة من السوق في حاجة الحاجة لعمال.

إضافة قوية ومكاسب كبرى

وفي هذا الصدد، قال وكيل المجلس التصديري للغزل والنسيج السابق، مجدي طلبة، إن فترة جائحة كورونا أثرت على العالم كله من حيث معدلات زيادة الإنتاج في الغزل والنسيج، وكانت مصر تأمل زيادة الإنتاج بشكل أكبر، ولكن تم زيادة الإنتاج بالفعل ولكن ليس بالشكل المتوقع بسبب الجائحة.

وأكد طلبة خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء أي مصنع غزل أيا كان حجمه، هو إضافة قوية جدا للبنية الأساسية لصناعة الغزل والنسيج في مصر، موضحا أنه في السابق كانت مصر تعاني من وجود قاعدة أساسية ضعيفة في صناعة الغزل والقماش، ولكن المصنع الجديد سيكون إضافة قوية للبنية الأساسية وسيزيد حجم إنتاجنا من المنتج التام.

وأضاف أن المنتج التام هو الملابس والمفروشات، وهذه المنتجات تعتمد على صناعة الغزل، ومع بناء المصانع الجديدة، فإن المواد الخام ستزيد، وبالتالي يزيد حجم الإنتاج، بما يساهم أيضا في زيادة القيمة المضافة والتنافسية.

واختتم: "أي إضافة للقاعدة والبنية الأساسية في صناعة الغزل والنسيج في مصر، سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام؛ هو أمر مطلوب، وأمر جيد جدا".