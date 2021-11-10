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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عوض تاج الدين: إعطاء 31 مليون جرعة لقاح للمصريين.. ووصل إلينا 72 مليونًا.. ومصر دفعت 407 ملايين دولار لتوفير اللقاحات

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية:

لا تأثير سلبيًا لأي تحور من تحورات كورونا المرصودة عالميًا
التدخين وتلوث البيئة والهواء تؤثر على صحة الإنسان
مصر تمتلك مصانع لإنتاج السرنجات
إعطاء 31 مليون جرعة لقاح للمصريين.. ووصل إلينا 72 مليونًا
شركتان مصريتان تستعدان لتصنيع دواء لعلاج كورونا
مصر دفعت 407 ملايين دولار لتوفير لقاحات كورونا

 

قال  الدكتور  محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك متحورات كثيرة من فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم.

 

وأضاف  محمد عوض تاج الدين   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد تتبع دقيق علمي وفني  وجدنا أنه لا يوجد تأثير سلبي من أي تحور من تحورات كورونا التي تم رصدها في العالم ".

وتابع محمد عوض تاج الدين :"  انتشار فيروس كورونا يشابه انتشار فيروسات الإنفلونزا  الموسمية وهناك فارق بين العدوى والمرض، ومن الممكن ان يصاب فرد بكورونا ولا يظهر عليه اعراض “، مضيفا:”   الإجراءات الاحترازية والوقائية وانتشار التطعيمات لها دور كبير في تقليل شدة الحالات المصابة بفيروس كورونا ".

 

ولفت محمد عوض تاج الدين :"  من يصاب بفيروس كورونا وحتى إن كانت الأعراض بسيطة لابد أن يستشير طبيبا ويحصل على علاج ويعزل في المنزل كي لا يعدي غيره ".

 

وأكد  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك  تأثيرا سلبيا التغيرات المناخية وتلوث البيئة على صحة الإنسان، و الهواء غير النقي له تأثير سلبي على الإنسان بشكل نفسي وعضوي ".

 

وتابع محمد عوض تاج الدين :"  هناك أمراض كثيرة  مثل الربو الشعبي  وأورام الجهاز التنفسي لهم علاقة بتلوث البيئة وتغير المناخ، وأكثر شيء يؤثر على صحة الانسان هو تلوث الهواء والتدخين، والتدخين بجميع انواعه واشكاله سواء تدخين مباشر او غير مباشر مضر ولا أمان لأي نوع من التدخين  بما فيها السيجارة الإلكترونية".


وأشار تاج الدين، إلى أن هناك ارادة سياسية قوية من أجل توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مضيفا:"  لدينا مصانع تنتج السرنجات، ومصر قادرة على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية".

 

وتابع محمد عوض تاج الدين :" لدينا مصانع تنتج زجاج دوائي، ومصانع تنتج كبسولة جيلاتين للأدوية، ولدينا 152 مصنعًا لإنتاج الدواء في مصر ولدينا مدينة دواء عملاقة ولدينا مصنع لإنتاج اللقاحات، ومصر  تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية كي لا يكون هناك أزمة او عجز في  الأدوية في مصر ".


وقال  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن  عدد جرعات لقاحات كورونا  التي حصل عليها المصريون  حتى الآن 31 مليون جرعة لقاح منها 20 مليونًا "جرعة أولى" و11 مليونًا “جرعتان”، وعدد من يحصل على لقاح كورونا يوميا من 400 لـ 500 ألف مواطن في مصر ".

 

وتابع :" لدينا كميات كبيرة من لقاحات كورونا  من مختلف أنواع لقاحات كورونا المعتمدة عالميا  وهناك تدفق مستمر من اللقاحات، ووصل لـ مصر 72 مليون جرعة لقاح  حتى الآن  ومازال لدينا مواد خام لتصنيع اللقاحات تكفي لتصنيع 28 مليون جرعة لقاح ".

 

ولفت  تاج الدين :" الدولة المصرية دفعت حوالي 407 ملايين دولار للحصول على لقاحات كورونا و800 ألف دولار رسوم شحن ".

 

ورد الدكتور  محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على سؤال " هل سيكون هناك جرعة ثالثة لكورونا أو جرعة معززة" وقال إنه بعد تطعيم المواطنين سيتم دراسة ذلك، فالجرعة الثالثة ستكون تنشيطية وستكون لـ المواطنين الأكثر عرضة للمخاطر.


وأضاف أن الدولة تعمل على توفير اللقاحات لـ المواطنين، وبعد ذلك سيتم دراسة توفير جرعة ثالثة.

 

وكشف أن هناك دراسة لـ فاعلية أى دواء جديد لـ كورونا، بدلا من اللقاح، وأن هناك تجارب ودراسات تتم، مضيفا:" دواء فايزر الجديد يستخدم فى الحالات البسيطة لـ كورونا، وأن كورس دواء فايزر يكلف فى الخارج 770 دولارًا ولمدة 5 أيام".

 

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، :" هناك شركتان من مصر تعملان على تصنيع أقراص لـ كورونا، منهما شركة فايزر، معلقًا :" شركتان مصريتان يستعدان لتصنيع دواء لعلاج كورونا بتكلفة 70 دولارًا".

 

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