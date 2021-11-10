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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركي آل الشيخ يكشف آخر استعدادات معرض الرياض السيارات | فيديو

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن أحد المعارض الكبيرة التي سيتم افتتاحها خلال موسم الرياض وذلك عبر حسابه علي "تويتر".


واستعرض مقطع فيديو آخر استعدادات افتتاح معرض السيارات خلال فعاليات موسم الرياض وكتب قائلا "‏استعدادات معرض السيارات، شباب سعودي 🇸🇦".


وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

تركي آل الشيخ فاعليات موسم الرياض معرض السيارات مقطع فيديو هيئة الترفيه السعودية

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