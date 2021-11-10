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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبادرة أمريكية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية

مبادرة أمريكية لتشكيل
مبادرة أمريكية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية

كشفت تقارير إسرائيلية عن أن الإدارة الأمريكية تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية بمشاركة حركتي فتح وحماس.

 

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية نقلا عن مصادرها، إن الإدارة الأمريكية تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في حين أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها بعد من المبادرة.

 

وذكرت أن الجانب الأمريكي يأمل في أن تسهم الحكومة الفلسطينية المرتقبة في إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

 

وأوضحت القناة العبرية أن المبادرة الأمريكية تقوم على تشكيل حكومة فلسطينية تضم وزراء وممثلين عن حركتي فتح وحماس، فضلا عن مختصين في جوانب مختلفة ولا ينتمون إلى أي تيار سياسي.  

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وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وكذلك المساهمة في خلق حالة من الهدوء في المنطقة عبر تشكيل هذه الحكومة الفلسطينية، مع محاولة التوصل إلى تهدئة على جبهتي غزة والضفة الغربية، أمام إسرائيل.

 

ونقلت القناة عن مسؤول بحكومة إسرائيل قوله إن "الحكومة الإسرائيلية لم تحدد بعد موقفها من القضية".

 

كما نقلت عن أحمد مجدلاني، وزير شؤون التطوير الاجتماعي في السلطة الفلسطينية قوله إن "السلطة الفلسطينية لن تتجاوب مع أي مبادرة أمريكية، ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح القنصلية"، مشيرا إلى أنه في حال الحديث عن ملفات وقضايا داخلية، فإن السلطة الفلسطينية لن تقبل بأي إملاءات أمريكية.

حكومة وحدة فلسطين فتح حماس حكومة وحدة فلسطينية السلطة الفلسطينية إسرائيل الولايات المتحدة الادارة الامريكية

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