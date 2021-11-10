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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يعلن إطلاق خط جوي مباشر مع إسرائيل

المغرب يعلن إطلاق
المغرب يعلن إطلاق خط جوي مباشر مع إسرائيل

أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية إطلاق خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بتل أبيب، وهو الأول من نوعه انطلاقا من المغرب، وذلك بعد نحو 10 أشهر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الشركة إن هذا الخط "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم". كما يهدف إلى "تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل".

وأكدت في بيان أن الخط سيفتتح اعتبارا من 12 ديسمبر بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف.

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وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وأول زيارة يجريها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في أغسطس الماضي.

وبات المغرب أواخر العام الماضي، رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع "جبهة البوليساريو".

وتضم إسرائيل قرابة 700 ألف شخص من أصول مغربية كانوا يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب، قبل الاتفاق.

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