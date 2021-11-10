الكويت.. القبض على 8 متهمين جدد في قضية تمويل حزب الله

أكدت مصادر كويتية إلقاء القبض على 8 متهمين جدد في قضية تمويل حزب الله اللبناني في الكويت، ليرتفع إجمالي المتهمين في القضية إلى 16.

وقالت مصاد لصحيفة "القبس" الكويتية إن "هناك فريق قانوني قضائي يقوم بالتحقيق مع المتهمين في هذه القضية، إضافة الى فريق آخر من جهاز أمن الدولة يتابع بدقة التحريات".

وأشارت إلى أن محادثات عبر هواتف المتهمين الذين قُبض عليهم في بداية القضية داخل مبنى تابع للجنة خيرية هي التي قادت إلى ضبط المتهمين الجدد.

وأضافت المصادر أنه "سيجري بحث مصدر الأموال التي جرى تحويلها، إضافة إلى المبالغ التي ضُبِطت بحوزة المتهمين ومصادرها، ومن الذي قام بالتبرع بها، وهل هناك تعمد بدعم حزب الله من عدمه".

وبشأن إمكانية توجيه الاتهام لعناصر أخرى في القضية، قالت المصادر "كلُّ شيء يعتمد على آخر التطورات والتحريات، وفي كل ساعة قد يكون هناك جديد في هذه القضية"، وفقا للصحيفة الكويتية.

وفي وقت سابق، كشفت الصحيفة الصادرة من الكويت عن أن القضية بدأت بـ 4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموال طائلة إلى لبنان، وتحديداً الى تنظيم حزب الله.

وذكرت أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها، وأنهم لا يدعمون حزب الله.

كان جهاز أمن الدولة في الكويت ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” اللبناني؛ بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

وتلقت وزارة داخلية الكويت تقريراً أمنياً أفاد بأن المجموعة مكونة من 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.

وحقق جهاز أمن الدولة مع الأربعة في عدد من التهم منها تبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة حزب الله، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن.