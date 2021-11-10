عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10- 11- 2021

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الاربعاء 10- 11- 2021.

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 674 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 786 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6288 جنيها.

وفى سياق متصل بالمعدن الأصفر، قال محمد  زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وعن أسعار الذهب اليوم، في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر جرام الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الاربعاء سعر جرام الذهب

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاده| الاسم المحبب لـ ممدوح عبد العليم وقصة رؤيته التي تحققت

البرلمان الياباني يعيد انتخاب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا

عيد ميلاد هدى رمزي | ضرة ميرفت أمين التي تزوجت نجم الأهلي

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

بطفرة غريبة.. ميلاد عجل بـ رأسين و6 أرجل

فضل سورة الفاتحة في الشفاء.. عجائب لا تعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

بالقانون .. فسخ عقد البيع وسحب العقار فى هذه الحالات | تفاصيل

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

كنت أريد أن احتضنك.. درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

البنتاجون تعلن اسم دولة متورطة في محاولة اغتيال الكاظمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

فيديو

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ