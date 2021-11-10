أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 10 - 11-2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 10-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 896 إلى 898

عيار 22 821 إلى 823

عيار 21 784 إلى 786

عيار 18 672 إلى 674

عيار 14 523 إلى 524

عيار 12 448 إلى 449

الاونصة 27,866 إلى 27,937

الجنيه الذهب 6,272 إلى 6,288

الكيلو 896,000 إلى 898,286

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.