تعرف على قدرة دواء «ريجين - كوف» على منع الإصابة بـ كورونا

ظهرت العديد من العلاجات واللقاحات التي تحاول التصدي لعدوى فيروس كورونا، وقد توصلت دراسة مولتها شركة ريجينيرون فارماسوتيكالز الدوائية الأمريكية إلى أن مزيجا من الأجسام المضادة قام العلماء بصنعه قد يساهم في أن يقلّص احتمال الإصابة بعدوى فيروس كوفيد-19.

تأثير دواء "ريجين - كوف" في تجنب الإصابة بفيروس كورونا

وأفاد الباحثون بأن مركب الأجسام المضادة والذي أطلق عليه الباحثون دواء «ريجين-كوف»، تصل فاعليته إلى 82%، لمدة تصل إلى ثمانية أشهر من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ويعتقد الباحثون أن هذه البيانات من شأنها أن تحمل السلطات الرقابية الصحية الأمريكية على الموافقة على استخدام هذا «الكوكتيل» العلاجي على نطاق أوسع.

ويستخدم كوكتيل «ريجين-كوف» حالياً بموجب بند الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، ويتم وصفه للمصابين ليتعاطوه في منازلهم إذا كان يخشى عليهم من تدهور إصاباتهم بعدوى فيروس كورونا.

تأثير دواء "ريجين - كوف" في تجنب الإصابة بفيروس كورونا

كما أكد الباحثون، أنه يوصف دواء «ريجين-كوف» أيضا كعلاج وقائي لبعض الأشخاص غير المطعّمين، أو من يعانون ضعفاً شديداً في جهاز المناعة بسبب أمراض مزمنة، وحالات أخرى.

وأعلنت الشركة الدوائية أنها ستتقدم بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء لتوسيع نطاق رخصة عقارها المذكور، بحيث يمكن إعطاؤه لمنع وقوع الإصابة، حتى لو لم يتعرض الشخص لظروف يخشى فيها من انتقال العدوى الفايروسية إليه.

وقال رئيس الشركة وكبير علمائها جورج يانكوبولوس إن عقار ريجين-كوف مفيد جداً للأشخاص المصابين بضعف المناعة، الذين لا يثير اللقاح أي رد مناعي لديهم، فيظلون أسرى للوباء العالمي.

وأفاد الباحثون، بأن مجال أدوية كوفيد-19 اكتسب وافداً جديداً ، إثر إعلان شركتي فايزر وميرك الدوائيتين العملاقتين تطوير عقارين يمنعان التنويم والوفاة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19.

ويعمل دواء «ريجين-كوف» على قيام الأجسام المضادة الأحادية النسيلة بحفز جهاز المناعة على إطلاق أجسامه المضادة القادرة على تدمير فيروس كورونا قبل انتشار وتفشي الإصابة.