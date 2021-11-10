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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز إخراج الصدقة لغير المسلمين للتواجد ببلد أجنبي؟ الإفتاء ترد

هل يجوز إخراج الصدقة  لغير
هل يجوز إخراج الصدقة  لغير المسلمين للتواجد ببلد أجنبي

هل يجوز إخراج الصدقة  لغير المسلمين للتواجد ببلد أجنبي ..  سؤال ورد لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز إخراج الصدقة لغير المسلمين للتواجد ببلد أجنبي؟”. 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج الصدقة على المسلم وغير المسلم، وكما يمكن إخراجها على إنسان يمكن إخراجها للحيوان والدواب، فعلم المسلم عمل الصدقة دون التفتيش في ديانات الناس.

وأوضح أمين الفتوى خلال رده على سؤال “هل يجوز إخراج الصدقة  لغير المسلمين للتواجد ببلد أجنبي، علما أنها على روح زوجي المتوفى وهي إطعام طعام؟"، أن خير الصدقة هي إطعام الطعام وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم “عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلاَمٍ  أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ”.

هل يجوز قراءة القرآن على المتوفى بنية الصدقة 

سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، من خلال فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن وهبة الثواب للمتوفى، ولا يوجد أي إشكال ولا ما يمنع منه، كأن يقرأ المسلم القرآن، ويقول: «اللهم هب مثل ثواب هذا للمتوفى».

واستشهد مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، صحيح مسلم.

 

هل يجوز قراءة القرآن على المتوفى بنية الصدقة؟

وأوضحت الدار في فتوى لها أن قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير.

وأكدت أن هذا هو المعتمد عند أصحاب المذاهب المتبوعة؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومَن ادَّعى أنه بدعةٌ فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.

وتابعت أن الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم جاء على جهة الإطلاق، فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

 

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

 سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما عليه الفتوى أنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء إذا كان من الموبايل أو أني أسمع لنفسي ما أحفظ.

وواصل أمين الفتوى بالإفتاء: “أما المصحف لا أمسه واقرأ منه بدون وضوء، فلا يجوز؛ لقوله - تعالى-: « لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، ( سورة الواقعة، الآية 79)”.

 

 

هل يجوز إخراج الصدقة لغير المسلمين للتواجد ببلد أجنبي هل يجوز الصدقة على الخادمة المسيحية هل يجوز قراءة القرآن على المتوفى بنية الصدقة دار الإفتاء

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