الاستخبارات العراقية: القبض على 15 متسللا من سوريا غرب نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم /الأربعاء/، القبض على 15 متسللا من سوريا غرب نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني - أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أنه بمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15، أحد أفرع مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية؛ جرى التأكد من تحرك مجموعة من الأشخاص داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية، محاولين التسلل عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى المحاذية للشريط الحدودي.

وتابع البيان أنه وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 71 وقوة من اللواء، تم نصب كمين للمجموعة المتسللة والقبض عليها حال دخولها الأراضي العراقية ، وتبين أن المتسللين هم 15 شخصا يحملون الجنسية السورية ، وتم إعادتهم إلى الأراضي السورية من خلال مركز التنسيق المشترك.