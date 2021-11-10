افتتاح المؤتمر السنوي لوحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى الباطنة التخصصى بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بمستشفى الباطنة التخصصى فعاليات المؤتمر السنوى لوحدة الغدد الصماء والسكر بالمستشفى الذى يقام بعنوان "نحو علاج جديد فعال لأمراض الغدد الصماء والسكر" خلال الفترة ١٠ - ١٢ نوفمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب جامعة المنصورة ، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية المتخصصة، الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية ، الدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصى ، الدكتور طارق جودة رئيس أقسام الباطنة الداخلية بكلية الطب، الدكتور محمد راغب الرفاعى رئيس شرف المؤتمر، الدكتور محمد ياقوت مدير وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى الباطنة، عدد من أساتذة الغدد الصماء والسكر بمختلف الجامعات المصرية.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط بالجهد المبذول من كافة العاملين بوحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى الباطنة التخصصى جامعة المنصورة ، فى خدمة المرضى ونشر أبحاث علمية فى مجلات عالمية مما يسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميا ، مضيفا أن هذا الجهد المميز يحتاج لمزيد من التوثيق فى إطار تدشين اليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة.

وأشار الدكتور أشرف شومة، إلى عراقة وحدة الغدد الصماء و السكر بمستشفى الباطنة التخصصى ودورها فى تقديم خدمة طبية للمرضى.

وأعرب الدكتور محمد حجازى ، عن سعادته بتعاقب أجيال الأطباء بوحدة الغدد الصماء والسكر مما يمكنها من الاستمرار فى التميز فى مجالى الخدمة الطبية والبحث العلمى.

وأثنى الدكتور أسامة الشحات بالإجراءات الاحترازية المطبقة فى جامعة المنصورة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبحرص الجامعة على تطعيم كافة المنتسبين لها باللقاح للوقاية منه.

وأضاف أن لمستشفى الباطنة جامعة المنصورة ووحدة الغدد الصماء والسكر بها دور هام فى خدمة المرضى بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة لها.

ومن ناحيته ، صرح الدكتور محمد ياقوت أن هذا المؤتمر يتضمن 9 جلسات علمية يتم خلالهم عرض 18 بحث لمناقشة عدة موضوعات أهمها : الجديد فى أدوية علاج السكرى من النمطين الأول والثانى ، الجديد فى تشخيص وعلاج الغدة الدرقية.

ونوه بعرض شباب الأطباء لحالات مرضية نادرة لأمراض السكرى والغدد خلال المؤتمر وبعقد ورشة عمل على هامش المؤتمر بعنوان " طرق تشخيص الغدة الدرقية وعلاجها".

واستعرضت الدكتورة حنان عبد الحى المدير الإداري، لوحدة الغدد الصماء والسكر الخدمات التى تقدمها الوحدة من خلال عيادات الكشف المبكر عن مرض السكرى ، فحص قاع العين ، اعتلال الأعصاب الطرفية السكرى ، الغدد الصماء ، هشاشة العظام ، السمنة واضطرابات الوزن ، مشيرة إلى تردد ما يزيد عن ٣٥ ألف مواطن على هذه العيادات خلال عام ٢٠١٩م.

IMG-20211110-WA0028

IMG-20211110-WA0027

IMG-20211110-WA0033

IMG-20211110-WA0031

IMG-20211110-WA0035

IMG-20211110-WA0034

IMG-20211110-WA0026

IMG-20211110-WA0030

IMG-20211110-WA0029