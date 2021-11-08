إعدام 390 كيلو أغذية فاسدة  بالمنصورة

قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكليف ادارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ و أماكن تداول الأغذية في نطاق شرق وغرب مدينة المنصورة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية .

فيما شن مكتب أغذية المنصورة المركزي اليوم حملة مكبرة تضم كلا من محمد الحوتي وخالد عبد المنعم ومحمود عبد السلام ومحمود وليد وابو النجا طه ومحمد أبو سمرة وإسلام عجوة حيث جرى المرور علي المنشآت كثيفة العمالة بمنطقة سكة سندوب "صوامع الغلال" وكذا منطقة الجلاء للتأكد من وجود شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض المعدية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتأكيد علي تطعيم كل الأفراد بلقاح كورونا .

كما جرى المرور علي 16 منشأة تبين ان منها 5 بدون تراخيص و3 يجب إغلاقها لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة الغلق.

كما جرى تحرير 22 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية و ضبط كمية من اللب السوري "لب عباد" بعدد 17 شيكارة لب عباد وزن الشيكارة 25 كيلو باجمالي وزن 425 كيلو منتهي الصلاحية في مارس 2019 ومعدة التجهيز من أجل البيع وجرى إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

كما جرى سحب 36 عينة غذائية أرسلت للمعامل لفحصها وبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي كما جرى اعدام 390 كيلو مواد غذائية مختلفة عبارة عن 50 كيلو لبن حليب لوجود حشرات و 70 كيلو جبنة مش متغيرة في خواصها و40حمص طبيخ لوجود سوس و60كيلو برغل متغير في الخواص و20كيلو مايونيز بدون بيانات و45كيلو كاتشب متغير في الخواص و30كيلو كمون ناعم و10كسبرة ناعمة و5كيلو بابريكا حارة و60كيلو خضار طازج.

ومن جانبه اكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحه العامه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بارواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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