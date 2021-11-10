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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد ضبط 8,6 طن من الدواجن الفاسدة.. علامات إذا ظهرت احذر من شرائها

علامات تؤكد فساد
علامات تؤكد فساد الدواجن عند شرائها

بعد ضبط 8,6 طن من الدواجن الفاسدة، وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، فقد يشعر البعض من تناول الدجاج الفاسد، أو حتى معرفة مواصفات فساد الدجاج عند شرائها، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

 

علامات تؤكد فساد الدواجن عند شرائها

 

وأشار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إن 48 مليون شخص يمرضون من الأمراض المنقولة بالغذاء كل عام، وعبر تناول الدواجن الفاسدة، إلا ان هناك بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان الدجاج فاسد أم لا، ومن أبرزها:

 

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1- تحقق من التاريخ ذبحها :

وعند شراء الفراخ المجمدة والمذبوحة مسبقا، عليكم بمحاولة تحديد تاريخ ذبح الدجاج، والتي لا يجب ان تتعدى اليومين وعلى ان يوجد على الدجاج ايضا تاريخ إنتهاء الصلاحية.

 

2- اللون الرمادي :

وإذا لاحظت ظهور لون رمادي على الدجاج فعليك بالحذر من شرائه، حيث ان لون لحم الدجاج النيئ والطازج يجب أن يكون لون وردي.

 

3- نسيج رغوي :

ويمكن لظهور نسيج رغوي على الفراخ ان يجعلك تقلق من فساد لحم الدجاج؛ حيث أن للدجاج في حالته الطبيعية قوام زلق، ولكن جرد أن يفسد يكون لديه طبقة طفيفة فوق هذا النسيج رغوية ولزجة وسميكة عند لمسها.

 

علامات تؤكد فساد الدواجن عند شرائها

 

4-  رائحة حمضية :

ويعرف معظم الأشخاص أن رائحة الدجاج الني غير جيدة، ولكنها ليس رائحة كريهة، لذا إذا كان رائحة الدجاج لها رائحة حامضة كريهة و قوية جدًا فعليك بتجنب شراء او طهئ الدجاج.

 

5 - نمو عفن على الجلد :

ويجب عند شراء الدجاج فحص الجلد للبحث عن أي علامات عفن منتشرة على سطح الجلد، ولا يجب إزالة طبقات الجلد وأستخدام الدجاج حتى لو قمت بإزالة الأجزاء التي بها عفن فقد يتسبب تناول الدجاج في الإصابة بالتسمم الغذائي .

 

 6- شروط التخزين :

وعليك دائمًا التفكير في طريقة تخزين الدجاج قبل تناوله، إذا قمت بشرائها نيئة ، يجب وضعها في الثلاجة أو الفريزر على الفور، يمكنك تركه في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام قبل طهيه على حالتها النية، إذا كان طبق دجاج مطبوخ ، يجب وضعه في الثلاجة او الفريزر في غضون ساعتين بعد طهيها.

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