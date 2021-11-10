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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تتقدم بطلب لاستضافة مؤتمر COP 28 للمناخ لعام 2023

علم الإمارات
علم الإمارات

تقدمت الإمارات، اليوم الأربعاء، بطلب لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" والذي سيعقد في عام 2023.

وأعلن ذلك حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء، قائلإ إن الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر "COP28" في 2023 حال فوزها بالاستضافة.

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وأضاف عبر حسابه على موقع "تويتر": "الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP 28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة".

وأشار بن راشد إلى أن الكثير من الدول أيدت طلب الإمارات، لافتًا إلى تطلع بلاده لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين وجاهزيه أبو ظبي للحدث العالمي حال فوزها.

وتحتضن مدينة جلاسجو الاسكتلندية، مؤتمر COP26"" في الفترة ما بين 31 أكتوبر المقبل و12 نوفمبر الجاري.

وينظر كثيرون إلى هذه الدورة من المؤتمر على أنها الفرصة الأخيرة لتفادي العواقب الأكثر كارثية، والتي لا رجعة فيها، لارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.

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