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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة إماراتية تحمل 16 طنا من الإمدادات الطبية لدولة سيراليون

إمدادات طبية
إمدادات طبية

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 16 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى جمهورية سيراليون، للتخفيف من حدة تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة فريتاون، الناجمة عن انفجار في محطة وقود، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والإصابات بحروق شديدة، أغلبهم من النساء والأطفال.

 

وبحسب صحيفة الإمارات 24؛ فقد عبرت دولة الإمارات في بيان للحكومة الإماراتية   عن تضامنها مع حكومة وشعب سيراليون في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في تعزيز قدرة المستشفيات في العاصمة فريتاون على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومساعدة الأطقم الطبية على القيام بدورها في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

 

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وأشار البيان الي سعى دولة الإمارات الدائم  إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف التي تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات، حيث يعكس هذا الدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في توفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين بسبب الآثار السلبية التي تخلفها الكوارث.

 

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت 143 مليون درهم، لدعم الجهود والمشاريع التنموية والإنسانية والخيرية في أكثر من 9 قطاعات أساسية في سيراليون، يأتي في مقدمتها قطاع الصحة، حيث تم إنشاء مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في بورت لوكو الذي يحتوي على 100 سرير لعلاج المصابين بجائحة "كوفيد-19" في سيراليون، مجهزاً بجميع المعدات الطبية والأدوية، وإرسال نحو 7 أطنان من المستلزمات الطبية العاجلة لمواجهة الجائحة.

 

كما قامت بتعزيز شبكة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في العاصمة فريتاون، فضلاً عن تنفيذ مشاريع لدعم العملية التعليمية في عدد من مدن سيراليون.

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