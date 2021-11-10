رئيس جامعة طنطا يشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دبلوم "طب الجنين"

شهد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دبلوم التخصص المهني "طب الجنين" بقسم النساء والتوليد الذي نظمته كلية الطب بالجامعة اليوم، الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا، والدكتور ضياء عجلان رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أشرف المحمدي المشرف الأكاديمي، والدكتورة منى خالد المنسق الأكاديمي.

وأشاد رئيس جامعة طنطا برسالة كلية الطب السامية ودورها التعليمي الرائد فى إقليم الدلتا، وإعداد كوادر متميزة من الأطباء فى مختلف التخصصات، وكذلك احتضان وتأهيل شباب الأطباء من مُختلف الجامعات المصرية.

وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، إن قسم النساء والتوليد بكلية الطب، يقدم العديد من الخدمات الطبية علي نحو يواكب أحدث التطورات العلمية، مُوجهًا الشكر للدكتور أحمد أبو فريخة رئيس قسم النساء والتوليد السابق، والدكتور ضياء عجلان رئيس قسم النساء والتوليد وكافة القائمين على أعمال الدبلومة الخاصة بطب الجنين، والتي من المُقرر لها أن تُسهم في تخريج أجيالًا مُتميزة على نحو يليق باسم ومكانة جامعة طنطا.

من جانبه أعرب الدكتور ضياء عجلان، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم التخصصي في طب الجنين، موضحًا أن هذا الدبلوم يعتبر من البرامج المتميزة على مستوى كليات الطب في جامعات مصر.

شمل الحفل تكريم الدكتور أحمد أبو فريخة رئيس قسم النساء والتوليد السابق، والدكتور عمرو زغير والدكتوره أنجى عبد الوهاب وكيلى الكلية السابقين، وتم منح الخريجين شهادات التقدير .

من جانبه سلم الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب رئيس جامعة طنطا شهادة الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر بعد اعتماد البرامج التدريبية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بكلية الطب للعام الجامعي 2021.

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