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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رفع صناديق التبرعات من مسجدي أسد بن الفرات وأنس بن مالك بالجيزة..صور

صناديق التبرعات
صناديق التبرعات

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أنه استمرارًا لتفعيل القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أو حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، فقد تم تشكيل لجنة لرفع صناديق التبرعات الموجودة داخل مسجدي أسد بن الفرات وأنس بن مالك بمديرية أوقاف الجيزة، برئاسة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم ، وحضور الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة ، ومدير الإدارة ، ومسئول خزنة مديرية أوقاف الجيزة ، وإمامي المسجدين ، وتم فتح 8 صناديق تبرعات بهذين المسجدين وعمل اللازم بشأنها.

رفع صناديق التبرعات 


وأهابت الوزارة بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام ، و ألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم ، كما تؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى ، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.

وصرحت وزارة الأوقاف بأن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا والتي يطلق عليها مسمى (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويا والتي كان يطلق عليها مسمى (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا و المصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد ، والمساجد تحت الإنشاء ، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات ، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها. 

صناديق تبرعات وزارة الأوقاف أوقاف الجيزة المساجد المضمومة المساجد الحكومية مصليات السيدات

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