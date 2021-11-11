بعد وقف استيراد مكوناته.. نواب يطالبون بتوفير بديل للتوكتوك بأسعار مخفضة.. وتحديد مدة زمنية لمنع التكاتك الحالية

اقتصادية النواب: قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك يشمل قطع الغيار

نقطة نظام.. برلماني: اختفاء التوكتوك من مصر خلال سنوات.. تفاصيل

برلماني يطالب بإصدار قرار إلزامي محدد المدة يمنع استخدام التوكتوك



أيد نواب البرلمان، قرار وزارة الصناعة وقف استيراد مكونات التوكتوك، مطالبين الحكومة بضرورة وضع إستراتيجية لتوفير البديل المناسب والآمن، مع العمل على تقنين التكاتك الحالية.



وفي هذا السياق، قال النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرار تأخر كثرا لكنه سيقضي على أزمات وعشوائية التوكتوك، ويعيد الحرفية المصرية مرة آخرى.

وأوضح دياب في تصريحات لـ"صدى البلد" أن انتشار التوكتوك أدى إلى عزوف أصحاب الحرف والصنايعية عن عملهم والاتجاه إلى قيادة التوكتوك والرضا بالربح اليومي العائد منه، ما أدى إلى تراجع مستوى الحرف المختلفة من كهرباء ونجارة وأعمال بناء.

وأضاف، أن وقف استيراد مكونات التوكتوك يشمل أيضا قطع الغيار والصيانة الخاصة بالمركبة، مؤكدا أن الأهم من القرار هو اتجاه الحكومة إلى إيجاد البديل من خلال تصنيع مركبة مصرية آمنة “ميني فان” بديلا للتوكتوك، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.



توفير بديل التوكتوك



بدوره قال النائب محمد بدرواي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بوقف استيراد مكونات التوكتوك “نقطة نظام” في ملف التوكتوك، الذي استمر ما يقرب من 15 عاما، مؤكدا أن قرار الحكومة لا يعني حظر التوكتوك أو منعه فلا تزال الدولة تعترف به.

وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يحجم من انتشار التوكتوك بمنع وجود مركبات جديدة والاكتفاء بالموجودة حاليا لحين اختفائها نهائيا خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية حكومية لما بعد قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك.

وتابع أن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن بديلا آمنا ومناسبا للتوكتوك، على أن يتم صناعة وطرح هذا البديل بأسعار مخفضة وعلى أقساط طويلة السداد، حتى يتمكن الشباب أو قائدي التوكتوك الحاليين من شرائه.

ونوه عضو خطة النواب، بأنه لابد من وضع امتيازات التوكتوك الحالية في الاعتبار خلال توفير البديل مع العمل على تلافي العيوب الموجود حاليا، لافتا إلى أن هذه الامتيازات تتمثل في صغر حجمه الذي يتيح له المرور من الشوارع والأماكن الضيقة، إلى جانب انخفاض سعره لذلك يلقى إقبالا واسعا على شرائه، وأخيرا انخفاض تسعيرته مقارنة بالتاكسي والنقل الخاص.

وتحدث بدراوي عن عيوبه، قائلا: تتمثل في انعدام الرقابة عليه وقيادته من قبل الأطفال ومن هم دون السن، إلى جانب وجود العديد من التكاتك غير مرخصة، وهو ما يجب تلافيه في البديل الجديد.



منع استخدام التوكتوك



فيما قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك، جاء بعد قرار وزير الصناعة رقم 139 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال.



وأضاف نصار، أن التوكتوك أصبح طارد للعمالة، مطالبا بإصدار قرار إلزامي محدد المدة بمنع استخدام التوكتوك واستبداله بعربيات أكثر أمانًا، حتى يتخذ أصحاب التوكتوك في اعتبارهم هذه المدة.



ولفت عضو صناعة النواب، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الملف برئاسة المهندس معتز محمود رئيس اللجنة وحضور مسئولي الحكومة، حيث تم الاتفاق على أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، وجاءت توصيات اللجنة بأنه يجب تحديد الأماكن التي يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجي على ان تكون من خمس لعشر سنوات، وتحديد خط سيره، وأن يتم تخفيض رسوم تراخيصه.

وقف استيراد مكونات التوكتوك

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار الوزاري 533 لسنة 2021، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وقالت الوزارة، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.