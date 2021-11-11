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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

توت وبابايا وأناناس.. أطعمة تساعد علي الولادة الطبيعية

صدى البلد

في حين أن الحمل رحلة سعيدة ، إلا أنه قد يصبح أمرًا مرهقًا أيضًا ، خاصة في المراحل النهائية من الحمل.

 

 يمكن أن يكون توقع الولادة مثيرًا ومخيفًا ، خاصة بالنسبة للأمهات لأول مرة.

 

"في كثير من المرات مع اقتراب موعد الولادة ، ترغب الأمهات في محاولة تسريع عملية المخاض بشكل طبيعي. غالبًا ما يلجئون إلى أشكال مختلفة من التمارين ، وبعضهم منفتح على ممارسة تقنيات تدليك العجان أو تحفيز الحلمة ، ويكونون أكثر راحة في تناول أطعمة معينة يُعتقد أنها تساعد في تحفيز المخاض ، كما تقول الدكتورة فانشيكا جوبتا أدوكيا ، الحمل / أخصائي الولادة والرضاعة وأخصائي العلاج الطبيعي لقاع الحوض ومؤسس Therhappy.

 

ويضيف الطبيب: "ليست كل الأطعمة التي يُعتقد أنها تساعد في تحفيز المخاض مدعومة بأبحاث أو أدلة ، ومع ذلك ، ومع اقتراب نهاية الحمل ، فإن معظم هذه الأطعمة لا تشكل أي خطر على الأم أو الطفل".

 

* الأناناس: هذه الفاكهة من أوائل الثمار التي تصدرت "قائمة الأطعمة المحظورة" في بداية الحمل. ولكن في النهاية ، يُعتقد أن الأناناس يمكن أن يساعد في عملية تحريض المخاض بشكل طبيعي. يحتوي على إنزيم يسمى البروميلين الذي يعتقد أنه يساعد في عملية إنضاج عنق الرحم والذي سيؤدي بعد ذلك إلى تمدد عنق الرحم.

 

ضع في اعتبارك أن جوهر الأناناس هو الأكثر ثراءً بمحتوى البروميلين ويجب استهلاكه أيضًا.

 

كما يعتقد أن التمر يساعد في عملية إنضاج عنق الرحم والتي يمكن أن تحفز المخاض بشكل طبيعي.

 

 ومع ذلك ، فإن التمر يحتوي على نسبة عالية من السكر ويجب استهلاكه بحكمة عن طريق الاستغناء عن الأشكال الأخرى من الأطعمة السكرية. فهي ليست مناسبة لأولئك الذين يعانون من سكري الحمل أثناء الحمل.

 

البابايا غير الناضجة: هذه فاكهة أخرى ترى نفسها في قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل ، ولكن في الأيام الأخيرة من الحمل ، يمكن أن تساعد البابايا النيئة غير الناضجة في الواقع في بداية المخاض. يحتوي على مادة اللاتكس التي تعمل بطريقة مشابهة لهرمون الأوكسيتوسين ويمكن أن تساعد في بدء المخاض.

 

أوراق التوت الأحمر: يُعتقد أن أوراق التوت الأحمر على شكل شاي أو صبغة تساعد على تقوية تقلصات الرحم وتساعد على تماسك عضلات الحوض. لهذا السبب ، يُعتقد أن الاستهلاك المنتظم لهذه الأوراق أقرب إلى تاريخ الاستحقاق يمكن أن يساعد في عملية المخاض الطبيعي. نظرًا لأنه يؤثر أيضًا على تقلصات Braxton-Hicks ، ينصح باستهلاك هذه الأوراق فقط في نهاية الحمل ، ويفضل بعد الأسبوع 34.

 

على الرغم من أنه يمكن تناول هذه الأطعمة للمساعدة في بدء المخاض ، تذكر أن تثق بجسمك وتظل مسترخيًا. نهج الانتظار والمراقبة يعمل أيضًا ويمكن أن يثبت القلق أنه ضار بالفعل ، ويؤدي إلى توقف العمل بدلاً من ذلك ، 

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