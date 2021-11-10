إياد نصار يواصل تصوير مسلسل قانون العمل

يواصل الفنان إياد نصار، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “قانون العمل”.

مسلسل "قانون العمل" بطولة كل من الفنان إياد نصّار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.

وكان الفنان إياد نصار، نشر عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، البرومو التشويقي الأول لفيلم الكاهن الذي يشارك في بطولته، معلنا طرح الفيلم قريبا.

وقال إياد نصار: «فيلم الكاهن.. أبواب جهنم اتفتحت.. قريبا».

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.