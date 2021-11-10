مصطفى يحتاج لتركيب دعامة ويناشد وزارة الصحة لعلاجه

تقدم المواطن مصطفي متولي عبد الحافظ باستغاثة عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد الاخباري، ويطالب المسئولين بوزارة الصحة والسكان بالنظر في حالته.

ويعاني مصطفى متولي من تجلطات وتتطلب حالته تركيب دعامة مرنة استالس في الجهاز التناسلي، ولا يقدر على تحمل نفقات علاجه والخضوع للعمليات الجراحية.

ويناشد المسئولين ووزارة الصحة والرئيس عبد الفتاح السيسي بانقاذ حياته، ويستغيث من أجل حياة كريمة بعيدا عن الألم والمعاناة.

للتواصل مع الحالة على الرقم: 01000971503.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.