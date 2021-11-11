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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات.. ماذا يحدث للبشرة عند وضع القهوة و العسل؟

ماسك القهوة
ماسك القهوة

يمكنك الاعتماد على فنجان القهوة الصباحي لزيادة طاقتك وعملية الأيض بشكل يومي. على الرغم من استخدام القهوة على نطاق واسع كمشروب ، إلا أنها اكتسبت سمعة طيبة كعلاج بديل للبشرة وذلك بفضل مضادات الأكسدة فيه ، والتي تشمل الفينولات التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الجلد.

 

 في الواقع ، وجدت الجمعية الكيميائية الأمريكية أن القهوة هي المصدر الأكثر شيوعًا لمضادات الأكسدة في الولايات المتحدة  حتى أكثر من غيرها من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل الشاي .

في حين أن فنجان القهوة يمكن أن يوفر مضادات الأكسدة داخليًا ، فإن فوائد الجلد المزعومة من القهوة يتم الحصول عليها بشكل موضعي، يتضمن ذلك صنع قناع أو مقشر أو معجون من القهوة الطازجة ووضعها على بشرتك مباشرة.

 

ماسك القهوة والعسل للوجه

ستحتاجين إلى ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من العسل،  اخلطي هذين المكونين جيدًا في وعاء صغير، ضعي المعجون على وجهك بالكامل ودلكي بلطف مع تجنب المنطقة حول العينين، الآن احتفظي بالقناع لمدة 20 دقيقة، اشطفه بالماء البارد.

يعد استخدام قناع القهوة والعسل للوجه مزيجًا مثاليًا لترطيب بشرتك وتقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والجفاف والبقع الداكنة.

 

ماسك القهوة والعسل وماء الورد

مقشر الوجه بالقهوة والعسل وماء الورد: إن استخدام ماء الورد على البشرة له فوائد متعددة، يتكون ماء الورد من خصائص مضادة للالتهابات معروفة بعلاج تهيج الجلد وحب الشباب والتهاب الجلد. علاوة على ذلك ، يعتبر ماء الورد منظف ممتاز للبشرة يساعد في إزالة الأوساخ والزيوت التي عادة ما تسد مسامنا.

 

مقادير القهوة والعسل وماء الورد

 1 كوب قهوة مطحونة 

2 ملعقة صغيرة ماء ورد

ملعقة عسل 

كيف تصنع القهوة والعسل وماء الورد

خذ وعاء واخلط المكونات فيه، ضعي المزيج على وجهك وجسمك ودلكي بحركة دائرية، ضعه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة واغسله بالماء الفاتر.

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