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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتشرت على تيك توك.. وصفة للتخلص من الوزن الزائد في أسبوع

صدى البلد

انتشرت العديد من وصفات التنحيف وإنقاص الوزن، وتداول العديد من رواد TikTok وصفة  من عصير الليمون في القهوة السوداء يساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة. 

يدعي العديد من مستخدمي TikTok، المسماة "قهوة الليمون" ، أنهم فقدوا الوزن في غضون سبعة أيام من استهلاكه. 

 

كان الاتجاه مستمرًا منذ أن بدأ تداول مقطع فيديو مزيف ، وقال العديد من المراجعين إن لديهم نتائج إيجابية بينما لم يفعل الآخرون ، مما تسبب في حدوث ارتباك.

 

ومن المعروف أن القهوة منشط يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي ، وتحسين الحالة المزاجية ، فإن الليمون يعزز الشبع ، ويقلل من كمية السعرات الحرارية اليومية، وهو مصدر كبير لفيتامين سي ، ويمكنه أيضًا منع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وإضافة القليل من عصير الليمون في القهوة الخالية من الحليب غير ضار بصحة الإنسان. 

وقال الدكتور بارميت كور ، كبير أخصائيي التغذية ، مستشفى نارايانا التخصصي الفائق في جورجرام: "ينصح مرضى الكلى بشدة بعدم تناوله".

وأضاف الخبير أن خلط عصير الليمون في المشروبات الساخنة يمكن استخدامه كقاطع للدهون فقط إذا كانت خالية من الحليب ، وهذا أيضًا يتبعه عادات صحية أخرى.

 

قال شاتورفيدي: "أن تناول الاثنين بشكل فردي قد ارتبط بنتائج أفضل لفقدان الوزن ، ونظام مناعي أقوى ، واستقلاب أفضل ، وتحسين أداء الجهاز العصبي ، لم يتم إثبات أن الجمع بين الاثنين يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثمرة".

كما حذر شاتورفيدي من الإفراط في تناول القهوة، فإن تناول القهوة بكميات زائدة يمكن أن يسبب الجفاف ، والدوخة ، والصداع ، ويمكن أن يسبب مشاكل في امتصاص الجسم للكالسيوم والحديد. علاوة على ذلك ، عندما يستهلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحموضة كميات زائدة من عصير الليمون ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر. وذكر الخبير أنه عندما يتم الجمع بين الاثنين ، لا توجد فوائد إضافية.

وأكد أن فقدان الوزن بشكل فعال ، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ينقص السعرات الحرارية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.

فيتامين سي القهوة السوداء ليمون الليمون القهوة قهوة

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