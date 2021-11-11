ثروة قومية.. طارق الشناوي يكشف حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام



علق الناقد الفني طارق الشناوي، على خبر اعتزال الفنان لطفي لبيب، قائلا: لطفي لبيب أعلن اعتزاله الاكشن وليس الفن كما قيل، متابعا: نحن نعيش عصر الشائعات ولكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير.

وأضاف أن السوشيال ميديا تسبب في انتشار مرض "الترند" والحصول على اللقطة، متابعا:" قالوا أن عادل إمام اعتزل الفن ودا مش حقيقي هو بيحافظ على صحته وخايف من كورونا"، متابعا:" اعتقد أن عادل إمام لن يقدم عملا جديدا في رمضان القادم..هو ثروة قومية وبنحافظ علها".



وفي سياق آخر: قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان الراحل أحمد خليل قدم كل ما يريده من أعمال، متابعا:" اسم أحمد خليل ارتبط بصفة الاحترام وذلك دليل على قدرته".

وأضاف "طار الشناوي" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية المصرية أن أحمد خليل تزوج من الفنانة سهير البابلي لمدة عامين وانفصلوا، ولكن دون أي ضوضاء، متابعا: أحمد خليل لم يحصل على دور بطولة مطلقة ولكنه أجاد كل دور.

وأوضح أن الراحل أحمد خليل درس السينماء والوقف على المسرح، لكونه خريج معهد السينما، مشددا على ان أعمال أحمد خليل باقية إلى الأبد.

وعن سبب ابتعاده عن الفن لفترة، أكد أن السبب ليس فنيا، متابعا:" أحيانا بننسى الفنانين وأحمد خليل اتنسى لفتره ولكنه عاد من جديد".