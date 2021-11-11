شهيرة عن حفيدها محمود ياسين: مبدع وصاحب كاريزما عالية

أشادت الفنانة شهيرة بأداء حفيدها “محمود عمرو ياسين” بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية “أم العيال” من مسلسل زى القمر.

وكتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها بموقع فيسبوك :" أبني حبيبي محمود جونيور معلش ياجماعه ماليش دعوه أن ابوه خلانا نخطب له في ثانويه عامه وخلف حوده واحد وعشرين سنه😘ولذلك فهو أبني المبدع صاحب الموهبه والكاريزما العاليه سعيده جدا أنكم عشقتوه ودعمتوه وهو مازال في سنه أولى فن ".

وأضافت الفنانة شهيرة:" فخوره بك ياحبيبي وشهادتي فيك زي مابيقولوا مجروحه ربنا يحميك ويحفظك جدك حاتم اباظه ⚘ وجدك محمود ياسين كان نفسى ⚘يكونوا لسه عايشين رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق جامدين اوي الله أكبر عمرو الدالي المؤلف المتميز برافووو انت جميل ⚘ شرين عادل مخرجه ولا أجمل مبدعه و أحساس عالي بالقضيه⚘ شكرا لكل المشاركين حدوته أم العيال مها سليم منتجه من طراز فنانه ".

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقى، إن شخصية صباح بمسلسل زى القمر، بحكاية “أم العيال”، نموذج موجود كثيرًا بالمجتمع، وشخصية “عبده” أيضاً .

وأضافت رانيا فريد شوفى، خلال حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة CBC، أن شخصية صباح "ضايقتنى" ودايما بسألها: "ليه تعملى فى نفسك وعيالك كدا، دا مفيش أغلى من ضناك، و مدتيش فرصة لابنك يعيش حياة فيها أمل ولا مستقبل، لازم الشباب يجرب فى بلده الأول، كفاح وأتعب، وعلى فكرة برا مرمطة برضه".

حكاية أم العيال يشارك في بطولته كل من أحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ومن إخراج شيرين عادل .

وتدور أحداثها فى أطار اجتماعى حول الضغوطات التى تتعرض أحدى الزوجات معها زوجها واطفالها .