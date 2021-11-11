أخبار العالم| أمريكا تحذر إثيوبيا.. وضربات جوية تستهدف سد النهضة

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية وتصدر ذلك:

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأسبوع الماضي، بدفن أعداء حكومته "'بدماء الشعب الإثيوبي" في خطاب ملتهب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب الأهلية الدامية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم تيجراي شمال البلاد.

مجرمو حرب.. إسرائيل تتحرك ضد إثيوبيا |تفاصيل

مع اشتعال الحرب الأهلية الدامية في إثيوبيا، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو، كشفت سلسلة من تحقيقات اجرتها شبكة سي إن إن، عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من أبي احمد وجيش إريتريا في إقليم تيجراي.

تصريحات هامة من وزير الخارجية حول مفاوضات سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، الاربعاء، إن هناك توافق دولي على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة.

أبي أحمد ينهار.. قوات تيجراي تعلن عن انتصارها في إثيوبيا

أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، اليوم الاربعاء، أنها حققت انتصارات في عدة جبهات ضد قوات أبي أحمد في إثيوبيا.

وزير خارجية أمريكا: إثيوبيا تنزلق نحو المجهول

قال وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن أطراف الأزمة في إثيوبيا يدركون خطر الانزلاق إلى المجهول.

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن إثيوبيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن أعرب خلال اتصال مع نظيره الإثيوبي عن قلقه إزاء الصراع في إثيوبيا.

سبيس إكس تطلق صاروخا نحو الفضاء على متنه 4 أفراد

انطلقت منذ قليل مهمة الطاقم – 3 (Crew -3)، لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية، في خامس مهمة فضاء مأهولة تقوم بها شركة سبيس إكس خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

اليمن.. انفجارات قوية تهز صنعاء عقب غارات للتحالف

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية.