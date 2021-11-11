عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| أمريكا تحذر إثيوبيا.. وضربات جوية تستهدف سد النهضة

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية وتصدر ذلك:

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا
تعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأسبوع الماضي، بدفن أعداء حكومته "'بدماء الشعب الإثيوبي" في خطاب ملتهب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب الأهلية الدامية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم تيجراي شمال البلاد.

مجرمو حرب.. إسرائيل تتحرك ضد إثيوبيا |تفاصيل
مع اشتعال الحرب الأهلية الدامية في إثيوبيا، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أورومو، كشفت سلسلة من تحقيقات اجرتها شبكة سي إن إن، عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من أبي احمد وجيش إريتريا في إقليم تيجراي.

تصريحات هامة من وزير الخارجية حول مفاوضات سد النهضة
قال وزير الخارجية سامح شكرى، الاربعاء، إن هناك توافق دولي على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة.

أبي أحمد ينهار.. قوات تيجراي تعلن عن انتصارها في إثيوبيا
أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، اليوم الاربعاء، أنها حققت انتصارات في عدة جبهات ضد قوات أبي أحمد في إثيوبيا.

وزير خارجية أمريكا: إثيوبيا تنزلق نحو المجهول
قال وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن أطراف الأزمة في إثيوبيا يدركون خطر الانزلاق إلى المجهول.

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن إثيوبيا
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن أعرب خلال اتصال مع نظيره الإثيوبي عن قلقه إزاء الصراع في إثيوبيا.

سبيس إكس تطلق صاروخا نحو الفضاء على متنه 4 أفراد
انطلقت منذ قليل مهمة الطاقم – 3 (Crew -3)، لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية، في خامس مهمة فضاء مأهولة تقوم بها شركة سبيس إكس خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

اليمن.. انفجارات قوية تهز صنعاء عقب غارات للتحالف
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية.

 

 

 

أمريكا إسرائيل سامح شكري سد النهضة تحرير التحالف اخبار العالم رئيس وزراء إثيوبيا إقليم تيجراي أبي أحمد وزير الخارجية سامح شكري تيجراي أديس أبابا جبهة تحرير شعب تيجراي رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد

موضوعات متعلقة

رئيس الصين يحذر من عودة "توتر الحرب الباردة" إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي

8 رسائل عاجلة للخارجية الأمريكية بشأن أثيوبيا

ترشيحاتنا

من الليل للنهار.. وزير السياحة والآثار يتجول في الأقصر

أقوى دعاء لجلب الرزق في الصباح .. ردده وترقب سعة رزقك

سيد عبدالحفيظ: حزين لإهداري فرصة في مباراة الـ6-1.. وكارتيرون حاول ينيمنا

مائل للبرودة ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 11-11-2021

بورشة كاريرا تتألق من جديد على طريق أوتوبان السريع في المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ