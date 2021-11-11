إصابة 3 في انقلاب موتوسيكل بدون لوحات في أسيوط

أصيب 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل علي طريق أسيوط / سوهاج الشرقي بمدخل كوبري قرية نجوع المعادي بمركز البداري في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز البداري بورود بلاغ من أهالي قرية نجوع المعادي بانقلاب موتوسيكل ووقوع إصابات.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز البداري والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب موتوسيكل بدون لوحات بكوبري نجوع المعادي.

أسفر الحادث عن إصابة "محمد . ت . خ" ١٢ عاما، و"محمد . ش . خ" ١٨ عاما، و"حسن .م .ع" ١٧ عاما مقيمين بقرية نجوع المعادي، وتم نقلهم الى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.