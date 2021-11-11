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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

دراسة بجامعة بنها عن تطبيقات النانو تكنولوجي في صناعة أعلاف الأسماك

جامعة بنها
جامعة بنها

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمها الباحث محمد شعبان إبراهيم  لقطاعي الدراسات العليا والبحوث للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص العلوم الزراعية (إنتاج الأسماك) قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة بنها عن تطبيقات النانو تكنولوجي في صناعة أعلاف الأسماك.

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واشار الباحث ان الهدف من الدراسة هو تقييم الصور المختلفة من السيلينيوم سواء التقليدي او النانو للتعرف علي الصور المختلفة لاوكسيد الزنك (التقليدي – النانو )  علي أداء النمو الأسماك والاستفادة من الغذاء ونشاط انزيمات الهضم والتحليل الكيميائي لعضلات الأسماك و الانزيمات المضادة للأكسدة وصفات الدم و القياسات البيوكيميائية والقياسات الهستولوجية للأمعاء  و التراكم البيولوجي للسيلينيوم والزنك في عضلات اصبعيات اسماك البلطي النيلي.


وأوضح الباحث ان أهم النتائج التي تم التوصل اليها هو ان اعلي قيم للوزن النهائي و الوزن المكتسب ومعدل النمو النسبي سجلت بواسطة الأسماك المغذاة علي علائق مضاف اليها نانو سيلينيوم بمعدل( 0.4 و0,8 ملجم نانو سيلينيوم/ كجم علف).


وقال الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ان قطاع البحث العلمي يمثل أهمية قصوى استنادًا لكونه جزء أساسي من الخطة الاستراتيجية القومية 2030  فهو عنصر داعم و أساسي من عناصر خطة الجامعة الاستراتيجية.


واضاف رئيس الجامعة ان تقنيات النانو تسهم في إمكانية إحداث تغيرات جذرية في الزراعة وصناعة الاغذية والمعالجة الجزيئية للأمراض والكشف السريع عنها وتحسين قابلية النباتات والحيوانات لامتصاص المغذيات.
 

من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان تطبيقات النانو تكنولوجي هي أحد محاور الثورة الصناعية الرابعة وأن الجامعة حريصة علي ان تتوافق خطتها البحثية مع التحديات المختلفة التي تفرضها هذه الثورة.   


واضح الجيزاوي أن التطور السريع للتكنولوجيا النانوية يفتح المجال للابتكار في العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الإنتاج الزراعي، وعلف الحيوانات وعلاجها، وتجهيز الأغذية والمواد الغذائية، فضلا عن استخدام تكنولوجيا النانو لتلبية متطلبات السوق ورفع إنتاجية اللحوم والألبان والبيض من  الدواجن و المواشي والاسماك.

بنها أسماك البلطى كلية الزراعة الدراسات العليا رئيس جامعة بنها دراسة حديثة الدراسات العليا والبحوث الاستراتيجية القومية شئون الدراسات العليا والبحوث

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