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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى البهاق.. اتباع هذه الخطوات يفيد صحتك

البهاق
البهاق

البهاق مرض جلدي ناتج عن نقص الميلانين ، ويعاني منه الكثير من الاشخاص، وهو صبغة تعطي الجلد والشعر ألوانهما الطبيعية، يحدث البهاق  عندما تموت الخلايا المنتجة للميلانين أو تتوقف عن العمل بشكل جيد، ويمكن أيضا ان يكون وراثيا في بعض الحالات .

 

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بالفيديو.. ممنوعات يجب على مرضى البهاق تجنبها .. ما هي ؟

 

ويمكن أن يصيب البهاق الأشخاص من جميع أنواع البشرة ويظهر في جميع أجزاء الجسم، وخاصة الوجه واليدين والرقبة، وهو غير معدي .

كما يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الأشخاص المصابين بالبهاق من خلال تعزيز جهاز المناعة لديهم، وتعويض النواقص الغذائية التي يعد خللها الوظيفي من الأسباب الرئيسية للبهاق.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي جيد في تجنب تطور المرض وتعزيز عودة التصبغ ، مما يؤدي إلى لون البشرة الطبيعي، في هذه المقالة ، سنناقش الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها للأشخاص المصابين بالبهاق.

لا توجد أنظمة غذائية خاصة بالبهاق تمت دراستها حتى الآن، ومع ذلك ، نظرًا لأنه اضطراب في المناعة الذاتية يتضمن التفاعل بين الإجهاد التأكسدي والجهاز المناعي ، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يعتبر مفيدًا للأشخاص المصابين بالبهاق.

وتميل جذور الأكسجين الحرة في الجسم إلى تبييض الميلانين في الجلد وتسبب تلفًا للخلايا، تمنع مضادات الأكسدة هذا التفاعل وتحمي الخلايا المنتجة للميلانين وأي ضرر يلحق بالجلد.

كما أن بعض من الفيتامينات المضادة للأكسدة وتشمل فيتامين A، C و E ، في حين تشمل المعادن المضادة للأكسدة الزنك و السيلينيوم ، تشمل العناصر الغذائية الأخرى التي تدعمها الأدلة القصصية البوليفينول وحمض الفوليك والحديد وبيتا كاروتين وفيتامين د والنحاس والبروتينات.

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