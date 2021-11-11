عاشت إحساسها الآن.. قصة أغنية قدمتها دنيا سمير غانم عن الموت قبل رحيل والديها

هيجيلك يوم تتمنى لو حتى في نومك تلمحهم..

تعيش الفنانة دنيا سمير غانم، حالة من الصدمة والحزن بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، اللذين رحلا عن عالمنا في أوقات متقاربة متأثرين بفيروس كورونا.

“لا ندرك قيمة من حولنا من أهل وأصدقاء وأحباء إلا بعد أن نفقدهم.. وحينها نتمنى أن يعود بنا الزمن ولو لدقائق لنخبرهم كم كنا نحبهم”، بهذه الكلمات بدأت أغنية “الوقت بيسرقنا” التي غنتها دنيا سمير غانم عام 2013 ولم تكن تعلم إنها ستعيش التجربة بهذا الشكل المأساوي وكأنها تصف إحساسها الذي تعيشه الأن.

وتقول كلمات أغنية “الوقت بيسرقنا”: "بنعيش والوقت بيسرقنا .. وبنمشي ونسرح في طريقنا .. والأيام اللي بتجمعنا .. ممكن في ثواني تفرقنا .. ساعات الدنيا بتلهينا .. عن اغلى وأقرب ناس لينا .. وفي يوم عمرنا ما بنتمناه .. نلاقيهم ما بقوش حوالينا".



مبنحسش بقيمة الحاجة إلا لما تروح .. وكان في صوت بيصرخ فينا واحنا مبنسمعش .. ونندم ع اللي ضاعوا وراحوا وقلبنا مجروح .. يا ريت الوقت يرجع بينا بس ما بيرجعش .. زمان كانوا هنا بينا وحوالينا واللقا مسموح .. ودلوقتي ومهما بكينا اللقا ما ينفعش".



قرب من كل اللي حاببهم .. شيل عنهم خوفهم وتعبهم .. يمكن يسيبوك هما الأول .. أو يمكن إنت اللي تسيبهم .. على قد ما تقدر فرحهم .. بصلهم واحفظ ملامحهم .. هيجي لك يوم فيه تتمنى .. لو حتى في نومك تلمحهم".

“الوقت بيسرقنا” كلمات: أمير طعيمه | الحان: هشام جمال | توزيع: مادي | مكساج: محمد صقر | تسجيل: خالد سند فكرة: هشام جمال | تصميم الفيديو: حسين مطر | ادارة انتاج: رامز سليمان من البوم "واحده تانيه خالص".

