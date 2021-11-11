حبس عامل تحرش بتلميذة بكفرالزيات 4 أيام علي ذمة التحقيقات

المحامي العام بطنطا

أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفرالزيات المستشار محمد الشرنوبي تجديد حبس عامل بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بتلميذه بالصف السادس الابتدائي.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغا يفيد بقيام "س ب" ٤٠ سنة ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات بتحرير محضر يفيد بتعرض طفلتها "ج م" ١١ سنة تلميذه بالصف السادس الابتدائي للتحرش من قبل المدعو "م ف" ٣٧ سنة محفظ للقرآن بقريتها.

واتهمت بقيامه بالتحرش بها والقيام بأفعال سلوكية غير لائقة تتنافي مع الآداب العامة وقام بعرض مقاطع فيديو الأفلام الإباحية على تليفونه المحمول لها .

كما امتنعت ابنتها التلميذ تلك السلوكيات وقيامه بخلع ملابسه ومحاولته تقبيلها واتهمت الأم العامل بالتحرش بإبنتها.

كما تم استدعاء المشكو في حقه تبين أنه يدعي م ف 37 سنة ويعمل عامل بمصنع رنجه بالقرية وانهار واعترف بالواقعة وأنه نادم على ذلك .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .