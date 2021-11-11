عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحامي العام بطنطا

حبس عامل تحرش بتلميذة بكفرالزيات 4 أيام علي ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفرالزيات المستشار محمد الشرنوبي  تجديد حبس عامل   بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بتلميذه بالصف السادس الابتدائي.

أهالي المحلة يشكون انقطاع مياه بالمنازل.. ومحافظ الغربية يتدخل ..شاهد


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء  هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغا يفيد بقيام  "س ب" ٤٠ سنة ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات بتحرير محضر يفيد بتعرض طفلتها  "ج م" ١١ سنة تلميذه بالصف السادس الابتدائي  للتحرش من قبل المدعو  "م ف" ٣٧ سنة  محفظ للقرآن بقريتها.

وكيل تعليم الغربية: فتح باب تلقي طلبات العمل بنظام الحصة

واتهمت بقيامه بالتحرش بها والقيام بأفعال سلوكية غير لائقة تتنافي مع الآداب العامة وقام بعرض مقاطع فيديو الأفلام الإباحية على تليفونه  المحمول لها .
كما امتنعت ابنتها التلميذ تلك السلوكيات وقيامه بخلع ملابسه ومحاولته تقبيلها واتهمت الأم العامل  بالتحرش بإبنتها.

كما تم استدعاء المشكو في حقه تبين أنه يدعي م ف 37 سنة ويعمل عامل  بمصنع رنجه بالقرية وانهار واعترف بالواقعة وأنه نادم على ذلك .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

محافظ الغربية حبس التحرش طنطا أحمد حسن تحقيق تجديد حبس عامل

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد بدء أعمال إنشاء مدينة المحلة الجديدة

ترشيحاتنا

بالعمود الفقري.. عرض جانبي جديد للقاح "جونسون"

عاشت إحساسها الآن.. قصة أغنية قدمتها دنيا سمير غانم عن الموت قبل رحيل والديها

مساعد وزير الخارجية يُسلم مُستحقات مالية لورثة أحد المواطنين المتوفين في الخارج

نقابة الصحفيين تحصل على عضويات جديدة بنادي طلعت حرب الرياضي

مرآة المجتمع.. الناقدة دعاء حلمي توضح علاقة الفن بانتشار الجرائم |فيديو

هل يمكن للأطفال تناول مشروبات الطاقة؟ وما هي البدائل ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

"قطاع الأعمال": المالية وافقت على دعم يصل لـ50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

مينفعش أقوله متغنيش.. هاني شاكر يكشف مصير محمد رمضان بعد خلع ملابسه

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

الأرصاد تحذر من موجة أمطار جديدة | تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا ذوات "الثلاث عجلات".. أسعار ومواصفات « ميني فان» بديل التوك توك

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

فيديو

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

الأحلام الوهمية تتحقق بكارنيه "مضروب".. القبض على طبيبة نساء وتوليد مزيفة بسوهاج

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. بعد ربع قرن لماذا خلعت سهير رمزي الحجاب؟

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ