الري: الردم في مجرى نهر النيل يعد أخطر التعديات ..فيديو

إزالة 81 ألف تعدٍ..

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن إزالة التعديات من على نهر النيل تعد من أهم الأعمال والإجراءات التي تقوم بها الوزارة.

وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، أن الردم في مجرى نهر النيل يعد من أخطر التعديات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أنه تم إطلاق 18 حملة لإزالة التعديات على نهر النيل، ووصل عدد حالات الإزالة إلى 70 ألف حالة إزالة على مجرى نهر النيل بفرعي رشيد ودمياط، فضلا عن إزالة نحو 11 ألف حالة تعدٍ على الترع والمصارف، لافتا إلى أن التعديات الموجودة على فرع رشيد تعد الأبرز.