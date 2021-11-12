حكم القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة.. الإفتاء توضح

القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة؟”.

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إنه يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة عند النوازل.

حكم القنوت في الصلاة لصرف كورونا

القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا.. أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمية على سؤال يقول: ما حكم القنوت في الصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه، أو لدفعه وصرفه عن من لم يصل إليهم؟ وهل يشرع القنوت للبلاد التي وقع فيهم هذا الفيروس، أم أنه مشروع من عموم البلدان؟ وهل يجوز الدعاء لعموم الناس، أم لخصوص المسلمين؟.

القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يجوز شرعًا القنوت في الصلاة لصرف مرض الكورونا؛ لِكونه نازلةً من النوازل، ومصيبة من المصائب حلَّت بكثير من بلدان العالم، سواء كان القنوت لرفعه أو دفعه، وذلك من عموم المسلمين؛ الموبوئين بالكورونا وغيرهم.

ولفت إلى أن الدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًّا للمسلمين وغير المسلمين، في الصلاة وخارجَها، كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات؛ عملًا بقول بعض العلماء، أو الاقتصار عليه في صلاة الفجر خروجًا مِن خلاف مَن قصره عليها من الفقهاء.

هل يعيد الصلاة من ترك دعاء القنوت في صلاة الفجر

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دعاء القنوت يكون فى صلاة الفجر وليس فى صلاة العشاء ويكون فى الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع.

وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ( حكم من نسي دعاء القنوت فى صلاة الفجر هل أعيد الصلاة ؟)، أن دعاء القنوت فى صلاة الفجر عند بعض العلماء سُنة لم يقل أحد من الائمة بوجوب دعاء القنوت، إنما خلافه ما هو سنة أو ليس بسنة إلا أن الإمام الشافعي يرى أن من ترك القنوت يستحب له أن يسجد للسهو سواء أكان عامداً أو ساهياً.

وأشار الى أن هناك من الأئمة يري أن من ترك دعاء القنوت لا يكون قد ترك سنته، فمن ترك القنوت فصلاته صحيحه ولا شئ فى ذلك ولا يعيد الصلاة مرة أخرى.

وتابع: أنه يجب أن يشتمل دعاء القنوت على الحمد والثناء، فبعد أن يرفع الإنسان من الركعة الثانية من صلاة الفجر ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيدعو بأي دعاء يريده ويكون مشتملا على الحمد والثناء، مما يحدث القنوت.