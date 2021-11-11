الأنبا ماركوس يهنئ محافظ كفر الشيخ بـ العيد القومي ويشيد بالمشروعات ..صور

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وعدد من الآباء والكهنة ، لتهنئة محافظ كفر الشيخ بالعيد القومي للمحافظة.

ودار نقاش بين محافظ كفر الشيخ ونائبه، والأنبا ماركوس عن المشروعات الخدمية التي تشهدها محافظة كفر الشيخ على مدار العامين السابقين في كافة القطاعات والمشروعات التي تم افتتاحها احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، والمشروعات الجاري افتتاحها طوال شهر نوفمبر، إضافة للمشروعات التي تشهدها قرى مركز مطوبس لخدمة 350 ألف نسمة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية " حياة كريمة" .

وأشاد نيافة الأنبا ماركوس، ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، بالمشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة سواء في قطاع الصحة من تطوير المستشفيات العامة والمركزية، والأعمال الجارية بمستشفى الأورام، والتجمعات السكنية الثلاثة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن.

وأكد القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبراري، أنه كان يتمنى حضوره لتهنئة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعيد القومي للمحافظة لولا تواجده بمحافظة أسوان لإلقاء محاضرات بالكلية اللاهوتية، مشيراً أنه يتوجه بالشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في الاحتفالية التي أقيمت بالقاهرة بمناسبة مرور 10 سنوات على انشاء بيت العائلة المصرية وكان بحضور الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمستشار عدلي منصور، والمستشار عمر مروان، وزير العدل نائبا عن رئيس مجلس الوزراء.

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