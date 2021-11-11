ضيعنا لـ عمر كمال وعبد الباسط حمودة تتجاوز النصف مليون مشاهدة

تمكن كل من عمر كمال والمطرب عبد الباسط حمودة، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" ، من خلال كليب أغنية “ضيعنا” ، والذى تم طرحه خلال الساعات الماضية .

أغنية “ضيعنا” من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسي، وتشهد العمل الإنتاجي الأول لـ عمر كمال بعد تقديمه عدد من المهرجانات برفقة زملائه حسن شاكوش وحمو بيكا.

أغنية ضيعنا تمكنت من تحقيق ما يزيد على نصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط ،لتحتل المركز الثامن من أصل 50 فيديو تضمها القائمة.

أعمال عمر كمال :

كان المطرب الشعبي، عمر كمال، شوق جمهوره، لعمل جديد، يجمعه بالمطرب الكبير عبد الباسط حموده، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية، بعنوان “ضيعنا”، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عمر كمال على البوستر: "ضيعنا .. قريبا".

في سياق آخر، علق عمر كمال ، على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية.

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.

وأكد عمر كمال: التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.