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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحصول على لقاح كورونا.. شروط حفل كاظم الساهر بموسم الرياض

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يحيي المطرب كاظم الساهر حفلا في موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك يوم الخميس الموافق الثامن عشر من نوفمبر في التاسعة مساءً، وقد تم البدء ببيع التذاكر منذ التاسع من نوفمبر الجاري وتبدأ التذاكر من سعر 300 ريال سعودي.

وللحفلة عد شروط أهمها 

العمر المسموح به لحضور هذه الفعالية ١٢+

الاقتصار على دخول الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا.

يحيى المطرب كاظم الساهر حفلا غنائيا يوم 26 نوفمبر المقبل، وذلك فى الإمارات وتحديدا بدبى. 

ويشدو كاظم الساهر بعدد من الأغانى التى تنال عجاب الجمهور الإماراتى، منها الحديث والقديم. 

وتصدر الفنان كاظم الساهر تريند جوجل بعد إحياء حفل فى دبى، وذلك فى افتتاح سلسلة "أمسيات خالدة" ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا لعشاق القصير كاظم الساهر، وأقيم في ساحة الوصل حيث المعرض الضخم، والتي تعتبر قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

فيما استبق القيصر حفله هذا بمقاطع مصورة على حساباته على مواقع التواصل أعرب خلالها عن سعادته وحماسته للقاء جمهوره بعد غياب سنتين، من قلب الحدث العالمي.

وتعرض كاظم الساهر إلى موقف محرج أثناء غنائه إحدى أغنياته التى تحمل اسم "ما هو المطلوب مني"، حيث تعرض إلى نسيان بعض أجزاء من كلمات الأغنية، وهو الأمر الذى دفعه للاعتذار للجمهور.

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كاظم الساهر 

نشر الفنان كاظم الساهر - عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور “إنستجرام” - مقطع فيديو قصيرا من حفله أمس في معرض إكسبو دبي 2020، والذي أحياه وشهد حضور كبير من جمهوره.

وظهر كاظم الساهر في الفيديو الذي نشره عبر تطبيق “إنستجرام” وهو يؤدي أغنية “الحياة” أمام جمهوره الذي تفاعل معها في وصلة طربية، وعلق كاظم: «الحياة / أمسيات خالدة - إكسبو2020».

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل – القلب النابض لإكسبو 2020، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة – ومن شأنها أن تبهر الجماهير بتجارب عرض مبتكرة توظف أحدث التقنيات لتدمج العالم المادي بنظيره الرقمي،

فتاة تعتذر لـ كاظم الساهر 

من جهة أخرى، قدمت فتاة عراقية اعتذارها إلى الفنان كاظم الساهر بعد مرور عامين على تصرفها المُفزع بحقه عندما اقتحمت المسرح وقتها خلال حفلة في إسطنبول.

وكانت الفتاة وتدعى حنين قد صعدت إلى المسرح فجأة وانقضّت على الفنان من الخلف وأمسكت بعنقه؛ ما أصابه بفزع، وبدا ذلك واضحا من ردّ فعله؛ إذ قام بإبعادها.

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