داخل مصنع بالمنوفية .. ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن "زيت طعام" مستلزمات إنتاج معبأ داخل خزانات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة ، 1,800 طن زيت طعام "منتج نهائى" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبها نقص بالأوزان، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .