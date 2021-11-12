عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 2,15 طن حلاوة طحينية فاسدة بالقليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2,15 طن "حلاوة طحينية" بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، و550 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى بمحافظة القليوبية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
 

الغش التجاري الامن العام شرطة التموين صحة المواطنين الصحة العامة

ترشيحاتنا

محكمة أمريكية تجمد تسليم وثائق ترامب للجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

حسام غالي في مباراة كرة سلة بصحبة الجارحي

أمريكا تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء

هشام يكن : صلاح يحتاج لمن يمرر له الكرة بشكل سريع

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

سورة قصيرة تزيد الرزق وتزيل الهم .. احرص على ترديدها يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ