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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يتاجر فى السلع بالسوق السوداء .. ضبط مدير محل بدال تموينى بالدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية بمحافظة الدقهلية ، وبحوزته 2,74 طن "سكر تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة،  قدرت قيمتها بـ 23290 جنيه.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
 

الغش التجاري السوق السوداء البطاقات التموينية شرطة التموين قطاع الأمن العام

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