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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فائدة 3 % على 30 عاما..بنك مصر:80 ألف مواطن استفاد من التمويل العقاري..فيديو

بنك مصر
بنك مصر

قالت هند فهمي رئيس قطاع التجزئة ببنك مصر، إن البنك يشارك في مبادرة التمويل العقاري بكل مراحلها السابقة .


وأضافت هند فهمي في حواره مع الإعلامي طاهر حمدي في برنامج " عقار يا مصر " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :"  لدينا ما يقرب من 80 ألف مواطن استفاد من مبادرة التمويل العقاري بكل مراحلها  سواء كان محدودي الدخل أو متوسطي الدخل ".


 وتابعت هند فهمي:" التمويل العقاري  عبارة عن قرض يتم منحه للمواطن للحصول على وحدة سكنية بضمان الوحدة السكنية “، مضيفا:” يتم العمل حاليا على مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 % على 30 عاما".

 

وأكملت هند فهمي :"  من يرغب في الحصول على  تمويل عقاري لوحدة سكنية  يقدم ما يثبت تواجد دخل ثابت له كل شهر من أجل الاستفادة من التمويل العقاري سواء كان موظف حكومة او موظف قطاع خاص".

 

ولفتت هند فهمي :"  بنك مصر  عمل على تقديم قروض لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 %  لبعض المواطنين  ولدينا في مراحل التنفيذ حوالي 2000 طلب ".
 

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