رئيس وحدة الأورام: هذه الأمراض تسبب دهون على الكبد أهمها السمنة

كشف الدكتور محمد علي عز العرب، رئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، مسببات دهون الكبد.

وأوضح "عز العرب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السمنة ، السكر، والرجيم والوجبات السريعة، والطعام الغربي، والدهون والسمن البلدي تسبب دهون الكبد.

دهون الكبد

ووصف رئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، دهون الكبد قائلا:" شيء بسيط".

وتابع محمد عز العرب: أن الأطباء يقسمون دهون الكبد إلى أنواع وهى دهون بسيطة، والتهاب كبدي، وتليف كبدي.

وأكد رئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن 30% من سكان العالم ومنهم مصر يعانون من دهون على الكبد.