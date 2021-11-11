جديد في مصر.. أودي RS Q8 موديل 2022 |تفاصيل

تقدم شركة أودي الالمانية باقة متنوعة من الطرازات القوية، والتي تحمل الكثير من التجهيزات الفنية وعناصر الرفاهية، إلى جانب تقنيات الحماية والامان، والتصميمات الهيكلية الخاصة بكل طراز، وتعد النسخة أودي RS Q8 موديل 2022 واحدة من احدث الاصدارات التي سوف تنطلق داخل السوق المصري.

الاداء الفني للسيارة أودي RS Q8 موديل 2022

زودت السيارة أودي RS Q8 موديل 2022 بمحرك TFSI V8، بسعة 4000 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 600 حصانا، و 800 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، تعمل مع نظام هجين بقوة 48 V ونظام توجيه رباعي للعجلات.

ومن خلال تلك الامكانيات الفنية للسيارة أودي RS Q8 موديل 2022، فيمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.8 ثانية فقط، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء Tiptronic تتكون من 8 سرعات.

تصميم السيارة أودي RS Q8 موديل 2022

تأتي أودي RS Q8 موديل 2022 بنسبة طول قدرها 4986 مم، وبعرض يبلغ 1995 مم، و 1705 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3995 مم، وتضم تلك القاعدة عجلات رياضية يبلغ قياسها 23 بوصة، مع جنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق، وسقف بانوراما وزجاج عازل للصوت، بالإضافة إلى شبكات امامية كبيرة الحجم، ومصابيح HD Matrix LED، ومنظومة عادم ثنائية الأداء، إلى جانب عواكس اضاءة خلفية ومستشعرات حركة، ومرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

سعر السيارة أودي RS Q8 موديل 2022 في مصر

يبلغ سعر السيارة أودي RS Q8 موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 3,590,000 جنيه.