عاجل
رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: توفير تدريب بأحدث التقنيات لأعضاء هيئة التدريس أهم 3 نصائح للتغلب على الشراهة عند تناول الطعام موجز الاقتصاد| 6 أسباب تمنع إضافة زوجتك على بطاقة التموين.. جرام الذهب يقفز 20 جنيها دفعة واحدة.. البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه خلال أسبوع الحكومة : إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات أسوق الأوارق المالية للمستثمر المقيم .. ونواب : خطوة جادة .. ومطالب بإتاحة تسهيلات أخرى للمنافسة وبقوة فى الأسواق العالمية البرتغال تبحث عن التأهل إلى المونديال.. ماذا يحتاج رفقاء رونالدو لتخطي المجموعات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقف مفاوضات السيارة الكهربائية الصينية .. قطاع الأعمال: الإعلان عن شراكة جديدة منتصف نوفمبر

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أسباب توقف المفاوضات مع شركة "دونغ فنغ" الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية طراز "E70".

وأوضح هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، الجانب الصينى أصر على أسعار كانت لا تتناسب مع مصر .

ووعد هشام توفيق بالإعلان عن شراكة جديدة من خلال استشارى عالمى، قبل منتصف نوفمبر.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن إنتاج السيارة الكهربائية لن يستغرق وقتا طويلا، ولن يتم التوقف عن إنشاء محطات الكهرباء.

"قطاع الأعمال": المالية وافقت على دعم يصل لـ50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية


بادرت وزارة قطاع الأعمال العام في الربع الأخير من عام 2019 بإجراءات تهدف ليس فقط إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك عالمي متخصص، وإنما على التوازي تم البدء في الخطوات الحتمية لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية.

وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق تقدم في المجالات التالية:

- تم إصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

- تم الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا.

- تم بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق إعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في عدد 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر المقبل لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.

- تم البدء في تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذي سيتم إنتاجه.

أما بالنسبة للشراكة مع شركة "دونج فنج" الصينية لإنتاج السيارة طراز "E70"، فقد تم توقيع الاتفاق الإطاري في يناير 2021، بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020. وكان من الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية) خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا.

وقد توقفت المفاوضات نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي، الأمر الذي دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر الجاري. 


 

وزير قطاع الاعمال السيارة الكهربائية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إنتاج السيارة الكهربائية وزارة قطاع الاعمال العام

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. تعادل البرتغال وايرلندا سلبيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

نوستالجيا| هل تتذكر هذه السيارات .. مركبات تركت بصمة كبيرة

هاتف أوبو الجديد Oppo A55s يأتي بتصميم أنيق وتقنية 5G

النشرة الدينية..مقدار دية القتل الخطأ بالذهب والفضة .. هذه الحالات تسقط الفرائض..أحكام الاستغفار للميت

جماعة الإخوان الإرهابية داخل ليبيا |ألاعيب خبيثة وتهديد بالفوضى لإنقاذ وضعها المأزوم

البرتغال تبحث عن التأهل إلى المونديال.. ماذا يحتاج رفقاء رونالدو لتخطي المجموعات؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

فضيحة في اتحاد المهن الطبية|سرقة 600 ألف جنيه من إعانات مصابي كورونا

بعد قرار الملك سلمان بفتح باب منح الجنسية السعودية..تعرف على الفئات المسموح لها

الطقس غدا.. شبورة كثيفة وأمطار على 10 مناطق بالجمهورية.. تفاصيل

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

عواصف شمسية مرعبة تتوجه الى الأرض .. وتهديد بانقطاع عالمي للإنترنت

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

الطعن على انتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين .. مستند

أم حبيبة تشارك زوجها حفلة تعذيب طفلتها حتى الموت وتلقي جثتها في الشارع

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ